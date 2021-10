Meteo, 13 octombrie. Temperaturi scăzute și ploi – inclusiv în Capitală A treia zi a saptamanii aduce vreme inchisa, care se menține foarte rece pentru aceasta data din calendar. Cerul va avea innorari și sunt anunțate, local, ploi in majoritatea regiunilor. La munte, indeosebi la altitudini de peste 1.500 de metri, sunt așteptate precipitații sub forma de lapovița și chiar ninsoare. Vantul nu va lipsi din […] The post Meteo, 13 octombrie. Temperaturi scazute și ploi - inclusiv in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

