- O noua satisfactie produsa de Metalul propriilor suporteri in al doilea meci la rand de pe sintetic din startul noului campionat. Dupa victoria cu 1-0 din derby-ul cu CSM Focsani, trupa lui Vali Stan a trecut, sambata seara, si de Dinamo Bacau, scor 2-0 (1-0). Cele doua goluri au fost marcate de Stefan…

- Metalul Buzau și-a incheiat parcursul in Cupa Romaniei, dupa ce a fost eliminata in deplasarea de la.CS Blejoi, miercuri, 31 august 2022. Dupa ce in turul 1 al noului format din Cupa au trecut de CSM Rm Sarat(3-2 n.r.) buzoienii au pierdut confruntarea cu cei de la Blejoi in urma executarii loviturilor…

- Echipa Metalul Buzau iși intrerupe drumul din Cupa Romaniei, chiar din turul 2, in urma infrangerii suferite ieri, intr-o partida jucata in deplasare, tot cu o formație din Liga a III-a, CS Blejoi (județul Prahova). Elevii lui Vali Stan au pierdut la loteria loviturilor de la 11 metri, dupa ce scorul…

- In sfarșit, Metalul Buzau reușește sa se impuna in fața celor de la.CSM Focșani, o adevarata sperietoare in ultimul timp pentru trupa lui Vali Stan. Deciși sa plece cu dreptul in sezonul 2022-2023, buzoienii au trecut cu brio peste complexul in fața vecinilor din Vrancea și au bifat trei puncte importante,…

- Un concurs pentru care au invatat facand lungi plimbari prin parc a fost castigat de trei elevi din Slatina. Au imbinat biologia cu geografia si cu placerea de a explora natura si s-au calificat la faza internationala a concursului „Tineri in padurile Europei“. Pentru ca era programata sa se sustina…

- Elevii suceveni au obținut cinci premii la etapa finala a Concursului Național „Mesajul meu antidrog" din acest an. Aceste rezultate situeaza județul Suceava pe prima pozițiein ceea ce privește numarul de clasari pe podium (5), devansand in mod clar alte județe care au cumulat una, doua ...