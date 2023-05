Mark Zuckerberg a anuntat mai multe noutati pentru formatul Reels de pe Facebook, incepand cu introducerea acestuia in Facebook Watch, pagina care gazduieste continutul video traditional din cadrul platformei sociale. La fel ca in newsfeed, filmarile in formatul Reels vor fi afisate in partea de sus a paginii principale din Facebook Watch. Pe viitor, cand va face scroll vertical, utilizatorul va vedea atat filmari traditionale, cat si in format vertical. Seful Meta spune ca utilizatorii vor avea acum un plus de control asupra continutului pe care-l vad in formatul Reels, prin introducerea butoanelor…