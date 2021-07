Stiri pe aceeasi tema

- Argentina lui Messi va înfrunta Brazilia lui Neymar în ultimul act al Copei America. Starul argentinian s-a aratat bucuros de duelul cu fostul coleg de la Barcelona, dar a ținut sa puncteze și greutațile prin care echipa sa a trecut de-a lungul competiției. Argentina s-a calificat…

- Argentina a trecut de Columbia în semifinalele Copei America dupa loviturile de departajare (1-1 în timpul regulamentar) grație portarului Emiliano Martinez care a aparat trei penaltiuri. În finala, Messi și compania vor întâlni eterna rivala, Brazilia.Golurile…

- Brazilia a învins luni Peru, scor 1-0, la Rio de Janeiro, calificându-se astfel în finala Copa America. Lucas Paqueta, în minutul 35, din pasa lui Neymar, a marcat unicul gol al partidei. Brazilia va juca finala cu numarul 21 a competitiei sud-americane. Cvintupla…

- Argentina și-a inceput parcursul de la Copa America cu un egal in fața lui Chile, 1-1. Supergolul lui Messi a fost insuficient pentru „pume”, intr-o partida prefațata de un moment special dedicat legendarului Diego Armando Maradona. Startul meciului a fost prefațat de un moment de-a dreptul emoționant.…

- Argentina și-a inceput parcursul de la Copa America cu un egal in fața lui Chile, 1-1. Supergolul lui Messi a fost insuficient pentru „pume”, intr-o partida prefațata de un moment special dedicat legendarului Diego Armando Maradona. Startul meciului a fost prefațat de un moment de-a dreptul emoționant.…

- Argentinianul Lionel Messi a marturisit ca isi face griji cu privire la contractarea Covid-19, cu o zi inaintea debutului la Copa America la fotbal cu selectionata tarii sale, pe fondul unei serii de infectari in randul echipelor rivale, informeaza Reuters. Jucatori sau oficiali ai selectionatelor Venezuelei,…

- Copa America, competiția mutata din Columbia și Argentina, este in continuare in pericol de anulare. Se vor judeca joi in regim de urgența, recursurile facute pentru suspendare. Haosul și incertitudinea domnesc in Brazilia cu cateva zile inaintea startului Copei America, programat duminica. ...

- Casemiro a refuzat sa vina la conferința de presa, iar selecționerul Tite a declarat: „Ne-am exprimat opinia clara despre acest subiect”. Internaționalii nu vor sa joace turneul final acasa in plina pandemie. Decizia controversatului președinte Jair Bolsonaro, de a gazdui Copa America in Brazilia cand…