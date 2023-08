Stiri pe aceeasi tema

- Clubul american de fotbal (FC) "Inter Miami" a invins "Orlando City" in meciul 1/16 de finala al Leagues Cup, doua goluri in poarta rivalilor a marcat Lionel Messi. Despre aceasta a relatat "Sport-Express" la 3 august. Meciul s-a incheiat cu scorul de 3:1, atacantul a marcat golurile in minutele 7 și…

- Lionel Messi a marcat marți doua goluri in prima repriza și a dat pasa decisiva la un altul in a doua repriza, contribuind la victoria lui Inter Miami cu 4-0 in fața celor de la Atlanta United, rezultat ce califica echipa lu David Beckham in faza eliminat

- Debutul lui Messi la Inter Miami a fost așteptat de o lume intreaga! Și da, s-a ridicat la inalțimea așteptarilor, reușind sa inscrie golul victoriei pentru echipa patronata de David Beckham. Lionel Messi, campionul cu Argentina in Qatare și de șapte ori caștigator al Balonului de Aur, a intrat in teren…

- Lionel Messi și-a facut debutul in mare stil la Inter Miami, argentinianul transformand impecabil o lovitura libera in minutul 94 al partidei cu Cruz Azul din Leagues Cup. Execuția lui Messi a adus victoria echipei din Florida.

- Lionel Messi a fost aproape de a intra in coliziune cu un alt participant la trafic din Fort Lauderdale, Florida. Argentinianul lui Inter Miami a fost filmat cand evita accidentul, dar Marca scrie ca nu a fost vina lui. Un fan i-a distras atenția, apropiindu-se de mașina lui Messi, aflata in mers, in…

- Starul fotbalului mondial Lionel Messi a sosit, marti, in Florida inainte de a semna cu Inter Miami, potrivit unor imagini difuzate de televiziunea americana ESPN, potrivit news.ro.Argentinianul a sosit cu un avion privat pe un mic aeroport din Fort Lauderdale, situat langa stadionul clubului american…

- Celebrul fotbalist argentinian Lionel Messi, care se va alatura echipei americane Inter Miami deținuta de David Beckham dupa ce contractul cu PSG a expirat, are deja cazarea asigurata in insoritul oraș din Florida. In urma cu 2 ani, el a cumparat un apartament fabulos, pentru care a platit 7,3 milioane…

- Tatal lui Lionel Messi, Jorge, a dezmintit marti zvonurile despre plecarea fotbalistului argentinian in Arabia Saudita, informeaza RMC Sport. Intr-un comunicat, Jorge Messi a dezmintit zvonurile despre un eventual acord cu Arabia Saudita. El a adaugat ca o decizie va fi luata dupa incheierea sezonului…