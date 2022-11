Mesajul unui turist salvat de salvamontiştii din Buşteni Un barbat care recent a avut nevoie de ajutorul salvamontistilor din Busteni, dupa ce s-a aventurat cu sotia si copilul pe munte si a cazut intr-o rapa, intr-o zona extrem de periculoasa, le-a transmis, joi, un mesaj de multumire. Barbatul afirma ca si-a invatat lectia si recunoaste ca a fost ”inconstient, arogant si iresponsabil”. Salvamontistii din Busteni au publicat, joi seara, un mesaj primit de la un barbat pe care l-au salvat recent. dinau publicat, joi seara, un mesaj primit de la un barbat pe care l-au salvat recent. „Am fost salvat de voi in actiunea de la Jepii mici. Va multumesc nespus pentru efortul extrem depus. Interventia voastra a facut posibil ca eu sa… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

