Mesajul secretarului de stat american, de Ziua Nationala a Romaniei: Despre contributia la NATO si Revolutia din 1989

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul american a anuntat sambata componenta delegatiei care va reprezenta SUA la summitul asupra schimbarilor climatice, COP25, care incepe luni la Madrid, aceasta fiind o echipa de rang inferior ce ilustreaza din nou lipsa interesului presedintelui Donald Trump fata de problematica acestui summit,…

- Purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Central (BEC), Mircea Preotescu, a anuntat, joi la amiaza, rezultatul final al alegerilor prezidentiale. Astfel, Klaus Iohannis a obtinut 66,09 % din numarul de voturi valabil exprimate, iar Viorica Dancila 33,91 %. In total s-au prezentat…

- Euro incepe saptamana in crestere, in timp ce dolarul scade usor in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, luni, un euro la 4,7550 de lei/unitate, o crestere de 0,01% fata de sedinta anterioara. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2600…

- Cand Apple a decis sa elimine butonul de pornire de pe unele modele de iPhone au aparut multi nemultumiti. Se pare ca printre acestia se numara si presedintele american Donald Trump, care a ales sa se planga de acest lucru pe Twitter. "Catre Tim: Butonul de pe iPhone era mult mai bun decat…

- Un fost consilier de varf al Casei Albe il acuza Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE si un donator in campania lui Donald Trump, ca reprezinta un potential risc de securitate. Motivul: niste oficiali romani au venit la Casa Alba fara sa fie invitati, insa au avut acces pentru ca au invocat numele…

- Presedintele american Donald Trump a facut 129 de afirmatii false, intr-o singura saptamana, pe platforma lui preferata de socializare: Twitter. CNN relateaza ca astfel liderul de la Casa Alba a doborat un nou record, de cand jurnalistii au inceput sa numere informatiile neadevarate pe care…

- Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent. Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard…

- Platforma Yahoo! este indisponibila, joi, in mai multe zone din lume, utilizatori din Asia, Africa si Europa semnaland probleme de accesare. In Romania, platforma este indisponibila de la ora locala 09.30. Mesajul primit la accesarea yahoo.com este "This site can't be reached - www.yahoo.com's…