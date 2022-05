Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Rasturnare de situație in cazul leului zarit pe strazile din Targoviște. Leul cautat este, de fapt... un caine. A fost mobilizare uriașa a autoritaților pentru a cauta, de fapt, un caine. Autoritațile ar fi vrut sa aduca in misiunea de cautare și un elicopter.UPDATE: Autoritațile au emis un…

