- Papa Francisc a declarat luni, in mesajul sau de Craciun, ca minorii care mor in razboaie, inclusiv in Gaza, sunt „micii Iisuși ai zilelor noastre” și ca loviturile israeliene din aceasta zona culeg o „recolta ingrozitoare” de civili nevinovați, scrie Reu

- Președinta Maia Sandu indeamna moldovenii, de Craciun, cand „sarbatorim nașterea Domnului, sa ne facem timp sa mulțumim pentru pacea din casele noastre. Sa ne bucuram ca oamenii dragi noua sunt in siguranța și sa prețuim timpul petrecut alaturi de ei. In ciuda provocarilor, a razboiului de la hotarul…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Solidaritatii Umane, sarbatorite la 20 decembrie in intreaga lume, copiii din corurile Cantus Mundi pornesc la colindat si cer lumii un armistitiu de Craciun - o pauza de la ura, o pauza de la orgolii, o pauza de la razboaie - asa cum au facut, de-a lungul istoriei,…

- Ne aflam in luna cadourilor, la mai puțin de doua saptamani de Craciun, atunci cand copilașii și-au scris deja scrisorile catre Moșu, iar parinții incep sa faca calcule. Clubul Copiilor a facut un studiu in acest sens și a chestionat 432 de parinți, preponderent din mediul urban sau din localitațile…

- In aceasta seara, in Parcul I.C. Bratianu de pe Bulevardul Nicolae Balcescu, a inceput seria evenimentelor organizate de Consiliul Județean Buzau, cu ocazia Sarbatorilor. A fost deschis Targul de Craciun, iar toți copiii prezenți la eveniment au primit cadouri. De asemenea, a fost aprins iluminatul…