- In conditiile in care competitiile fotbalistice din Romaniei au fost oprite, la toate nivelurile, in urma pandemiei de coronavirus, au pauza si fotbalistii de la FC Viitorul Constanta, ocupanta locului intai in turneul play out al Ligii 1. Astazi, pe pagina de Facebook a clubului a fost postat un mesaj…

- INNA a ales sa stea acasa, de unde face live cu fanii, Delia se uita la filme, compune muzica si alearga cu masca, iar Antonia isi petrece timpul cu copiii si Alex Velea, acasa. Cele trei cantarete sustin o campanie pentru dotarea cu echipamente a Spitalului de boli infectioase din Brasov, potrivit…

- Romania este afectata de pandemia de coronavirus care a cuprins intreaga lume, fiind decretata stare de urgența de președintele Klaus Iohannis. Romanii sunt nevoiți sa stea cat mai mult in case, sa evite locurile publice și adunarile cu peste 50 de persoane pentru a fi in siguranța și pentru ca virusul…

- Mesajul transmis de Leo Messi a primit aproximativ 5 milioane de like-uri in doar cateva ore. Messi a trimis de asemenea un mesaj de sustinere pentru cei care au fost afectati cel mai mult in aceste zile."Sunt zile complicate pentru toata lumea. Suntem preocupati de ce se intampla si vrem…

- Suporterii timisoreni vor oferi o mana de ajutor persoanelor varstnice din Timisoara. Acestia s-au oferit sa faca cumparaturi in locul batranilor, pentru ca acestia sa nu se expuna in locuri aglomerate si sa riste infectia cu virusul COVID-19.Fanii timisoreni au lipit o multime de afise prin…

- UEFA a anuntat, joi, ca in contextul problemelor cauzate in Europa de coronavirus a programat marti, 17 martie, videoconferinte cu toti cei implicati, in care sa se discute despre reactia fotbalului la pandemie si situatia tuturor competitiilor interne si continentale, inclusiv despre Euro-2020.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…

- In Italia aflata sub asediul epidemiei de coronavirus, in ultimele ore s-a viralizat un mesaj video postat de o femeie pe Facebook. Traiește o drama, alaturi de mama sa: ea și-a pierdut tatal, mama și-a pierdut soțul.