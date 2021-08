Mesajul fostului președinte american Barack Obama după atacurile de la Kabul Fostul lider de la Casa Alba a transmis vineri un mesaj, pe pagina sa de Facebook, in care declara ca atat el, cat și soția lui, Michelle, au ”inima franta” de cand au aflat despre exploziile de joi din apropierea aeroportului din Kabul, soldate cu cel puțin 95 de morți și 150 de raniți, printre care și soldați americani. „La fel ca mulți dintre voi, Michelle și cu mine am fost cu inima franta cand am auzit despre atacul terorist din afara aeroportului din Kabul in care au fost uciși atația membri ai serviciului american, precum și barbați, femei și copii afgani”, a transmis fostul președinte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul minoritatii republicane din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a facut apel la presedinta sa democrata Nancy Pelosi sa-i recheme de urgenta pe parlamentari la Washington inainte de 31 august, pentru ca acestia sa fie informati de administratia Biden despre situatia din Afganistan, relateaza…

- Președintele american Joe Biden va oferi o declarație de presa joi seara de la Casa Alba dupa atacurile teroriste de la amiaza de langa aeroportul internațional din Kabul in care au murit 12 militari americani și cel puțin 60 de civili afgani. Au fost primele pierderi pe care le sufera armata americana…

- Liderul minoritatii republicane din Camera Reprezentantilor, Kevin McCarthy, a facut apel la presedinta sa democrata Nancy Pelosi sa-i recheme de urgenta pe parlamentari la Washington inainte de 31 august, pentru ca acestia sa fie informati de administratia Biden despre situatia din Afganistan, relateaza…

- Pentagonul a anuntat marti ca, incepand cu luna iulie, Statele Unite au evacuat din Afganistan 63.900 de cetateni americani, personal SUA si NATO si civili afgani. Potrivit generalului William “Hank” Taylor, aceste persoane „sunt acum mai in siguranta si in drumul lor spre o viata mai buna”,…

- Popularitatea presedintelui Joe Biden a scazut cu 7 puncte procentuale si a ajuns la cel mai mic nivel din acest an, dupa ce guvernul afgan sustinut de SUA a pierdut puterea in urma intrarii talibanilor in Kabul, indica un sondaj Reuters/Ipsos. Sondajul national, realizat luni, arata ca 46% dintre americanii…

- Un intreg regiment de ironici a ras de interesul subit al romanilor pentru Afganistan. Vai, sunt toți „specialiști” de razboi acum, au zis cinicii! Insa acest interes e un semn bun. E inceputul ieșirii dintr-o forma de spalare pe creier provinciala.Sa va spun una dintre cele mai șocante relatari pe…

- "Dupa 20 de ani am ințeles cu greu ca niciodata nu era un moment bun sa retragem trupele americane. De asta am tot ramas acolo, eram foarte conștienți de riscurile asumate. Le-am promis intotdeauna americanilor ca voi fi sincer, dar adevarul este ca situația a degenerat mult mai repede decat noi am…

- Președintele Joe Biden susține luni la Casa Alba un discurs în care se adreseaza americanilor despre situația dezastruoasa din Afganistan dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul, preluând controlul total asupra țarii.Mii de civili disperați au luat cu asalt aeroportul din Kabul…