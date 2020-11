Stiri pe aceeasi tema

- Familia tinerei care a fost ucisa și incinerata pe marginea drumului in Ghimpati, judetul Giurgiu, vin cu detalii cutremuratoare despre modul in care ar fi fost tratata de poliție. Rudele au povestit, la Romania TV, ca au mers in urma cu trei luni la Politia din Pantelimon pentru a o da disparuta…

- Mihaela-Sabina Mircea, femeia omorata și incinerata intr-o valiza, pe marginea unui drum dintre localitațile giurgiuvene Ghimpați și Valea Plopilor, provenea din localitatea Buftea, județul Ilfov.Conform Antena 3, mama ei a lucrat la aeroportul Henry Coanda, in timp ce una dintre bunici ar…

- Mihaela-Sabina Mircea, femeia ucisa și incinerata pe marginea unui drum din localitatea giurgiuveana Ghimpați, s-a fotografiat cu una dintre vedetele Antena 1, Mara Banica.Jurnalista a relatat, la Antena 3, in ce context ar fi fost facut fotografia. "Marturisesc ca am primit-o de la…

- Remus Cernea revine in politica, la 4 ani dupa ce a decis sa paraseasca viața publica. Vazut drept un rebel in Parlament, cu parul lung și mai mereu fara cravata și camașa - fapt care i-a atras nenumarate critici din partea colegilor din Legislativ - Cernea a fost lider al Partidului Verde din partea…

- Actrita Emilia Popescu, care filmeaza zilele acestea pentru al doilea lungmetraj regizat de Emanuel Parvu, „Incredere”, a declarat pentru News.ro ca redeschiderea teatrelor este vitala, comunitatea fiind extrem de afectata. Ea a spus ca trebuie gasita o solutie, dar si spectacole facute special pentru…

- O dantura incompleta reprezinta o problema mare pentru orice persoana. Atunci cand ai pierdut unul sau mai mulți dinți, calitatea vieții tale scade. Ai mereu un disconfort, nu mai poți mesteca orice tip de aliment vrei și incerci sa ascunzi in fiecare zi acest defect. In plus, lipsa unui dinte poate…

- A cunoscut succesul la 13 ani și dupa 20 de ani lumea inca iși amintește de „Dana”, piesa cu care a debutat! Noul jurat la „X Factor” (Antena 1) a vorbit cu sinceritate despre parcursul sau in industria muzicala, dar și despre viața personala.- In primul rand, felicitari pentru noul proiect! Spune-ne…

- Un mascat din trupele speciale ale Poliției transmite un mesaj de revolta, dupa desfașurarea de forțe de la inmormantarea lui Emi Pian. Mascatul susține ca Poliția a ajuns sa fie ”firma de paza a țiganilor”, in timp ce aceștia se afișeaza cu mașini scumpe, cu palate uriașe și arunca cu banii, deși nu…