MESAJE CONTRA LUI PUTIN PE ZIDURILE DE LA PURCICA Proteste si mesaje anti-Putin au aparut si in Romania, in ultimele zile, in marile orase sute de manifestanti adunandu-se pentru a striga impotriva razboiului. Duminica la Iași au fost peste 1.000 de oameni adunați in Piața Unirii care au protestat fața de invadarea Ucrainei de catre Rusia lui Putin. Un desen mural care infatiseaza un mesaj impotriva lui Vladimir Putin si impotriva razboiului din Ucraina a aparut pe zidurile din apropierea Spitalului de Recuperare din Iasi, in cartierul Galata. Desenul a fost realizata de catre artistii ieseni HarceaPacea, Burok si Vladude, acestia fiind cunoscuti… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

