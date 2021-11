Reprezentanții elevilor cer Ministerului educației sa lamureasca situația privind implicarea profesorilor in procesul de testare rapida impotriva COVID-19. Dupa ce recent ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a facut o demonstrație, intr-un material video, cautand sa explice cum se utilizeaza un test antigen pe baza de saliva, din direcția Consiliului Național al Elevilor (CNE) a fost transmis […] The post Mesaj ferm catre Ministerul Educației. Consiliul Elevilor: „Sa clarifice situația privind implicarea profesorilor in procesul de testare rapida” first appeared on Ziarul National .