„Mergem la turci, mâncăm la all inclusive și cădem pe sub masă”. Ce l-a revoltat pe Cătălin Oprișan Catalin Oprișan este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi romani, scriind fara intrerupere la Gazeta Sporturilor din 1999 incoace. Lucreaza de ani buni in televiziune, iar in prezent are propria emisiune de sport. La matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”, Catalin Oprișan este cel care comenteaza diferite filmulețe virale și comice, spre deliciul telespectatorilor. Jurnalistul a avut numeroase oportunitați unice in cariera sa profesionala: a participat la ultima finala a Cupa Cupelor UEFA inainte sa se desființeze acum 22 de ani, a transmis din fața casei lui Ronaldo, l-a vazut pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Duban incanta de fiecare data publicul atunci cand este invitat intr-o emisiune TV. Actorul e mereu pus pe glume și a invațat arta de a povesti. Cu siguranța, i-ai recunoscut vocea inconfundabila in reclamele de la M&MS și RedBull. Andrei Duban a absolvit cursurile de actorie la Academia de Teatru…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…

- Romania va ramane cu 15,5 milioane de locuitori pana in 2050, in scadere cu 20% de la 19,2 milioane de persoane in 2020, pe fondul natalitatii scazute si al migratiei externe, arata datele Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. Numarul de locuitori va creste doar in Ilfov, in Iasi va stagna,…

- Actrița Victoria Raileanu este cunoscuta pentru rolul pe care l-a jucat in telenovela romaneasca „Daria, iubirea mea”, iar in prezent face parte din distribuția unuia dintre cele mai vizionate seriale de la noi, „VLAD”. Dupa șapte ani de relație, actrița a confirmat zvonurile, anul trecut, conform carora…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mircea cel Batran” Dambovita recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru loan Cuza” Bucuresti, sesiunea 2021, pentru urmatoarele locuri: 7 locuri alocate Jandarmeriei Romane la Facultatea de Politie, pentru invatamantul…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca termenul de finalizare pentru inelul sudic al Centurii ocolitoare a municipiului Bucuresti este anul 2023, dar ca una dintre firmele care lucreaza acolo a promis ca va termina un tronson inainte de finalul anului viitor. Pe inelul din nordul Capitalei…