​Un mercenar din asa-zisa armata privata al lui Vladimir Putin, “Wagner”, ar fi fost platit cu 6 euro pe zi pentru a lupta in Ucraina. Așa reiese din ceea ce a povestit barbatul soldatilor ucraineni care l-au luat prizonier. Inregistrarea video a fost publicata de “Unian”, una dintre cele mai cunoscute agentii de stiri din Ucraina. Membrul gruparii “Wagner” confirma ca anterior a luptat in Siria, unde primea 60 de dolari pe zi. “Plata” in Ucraina a fost insa mult mai modesta: 2% din “onorariul lunar” de 56 de mii de ruble. La cursul oficial din acest moment, aceasta suma este echivalentul a aproximativ…