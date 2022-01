Stiri pe aceeasi tema

- Social Salariații din invațamant – membri de sindicat – intra in greva de avertisment ianuarie 17, 2022 10:22 “Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” – organizații reprezentative la nivel de sector de activitate invațamant preuniversitar…

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”. „Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) si Federatiei Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” (FSE) au anuntat ca va avea loc o greva de avertisment in toate scolile din Romania, miercuri, 19 ianuarie 2022. In baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET" au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declansarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu incetarea lucrului in unitatile…

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca salariații din invațamant vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie. Declansarea grevei de avertisment a fost decisa in baza rezultatelor referendumului desfașurat in perioada 17…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) și Federațiq Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța, printr-un comunicat postat pe Facebook, o greva de avertisment pentru miercuri, 19 ianuarie. Protestul presupune ca profesorii sa inceteze lucrul in intervalul orar 11.00-13.00. Sindicatele…

- GREVA de avertisment in sistemul de invațamant: Cadrele didactice vor inceta lucrul in 19 ianuarie. Intre ce ore se desfașoara protestul GREVA de avertisment in sistemul de invațamant: Cadrele didactice vor inceta lucrul in 19 ianuarie. Intre ce ore se desfașoara protestul Federația Sindicatelor Libere…