- In prima seara a unei inedite Conventii Democrate online, Michelle Obama, sotia fostului presedinte american Barack Obama, a denuntat luni „lipsa totala de empatie" a republicanului Donald Trump, a afirmat ca actualul lider de la Casa Alba „nu este un bun presedinte" pentru SUA si a indemnat la sustinerea…

- Joe Biden, candidatul democratilor in alegerile din noiembrie pentru Casa Alba, i-a transmis presedintelui american Donald Trump 'tristetea' sa pentru pierderea suferita de acesta prin decesul fratelui sau Robert, transmite duminica AFP, potrivit AGERPRES.'Anunt cu inima indurerata ca minunatul…

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, este hotarat sa-si exercite intreaga influenta pentru ca Donald Trump sa nu aiba decat un singur mandat la Casa Alba, comenteaza France Presse.Fostul presedinte democrat isi inmulteste initiativele pentru a dinamiza campania fostului sau vicepresedinte,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca va continua sa faca alte lucruri, daca va pierde alegerile din 3 noiembrie, dupa ce adversarul democrat Joe Biden a spus ca republicanul ar putea trișa, refuzand sa paraseasca Casa Alba, motiv pentru ca ar putea sa fie nevoie de o reacție militara. „Cu siguranța,…