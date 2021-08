Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry se pregatesc sa vina la Palatul Buckingham in luna septembrie. Cei doi soți iși pregatesc revenirea pentru o alta ceremonie in memoria Prințesei Diana. Ce spun surse apropiate despre posibila intalnire a lui Meghan cu Famila Regala.

- Prințul Harry merge singur la ceremonia de comemorare a Prințesei Diana. Ducesa de Sussex urma sa-și insoțeasca soțul la dezvelirea unei statui a prințesei Diana, programata pentru 1 iulie la Londra. Cu toate acestea, Meghan Markle nu ar trebui sa zboare in cele din urma in Anglia, potrivit Mirror.…

- Meghan Markle a dezvaluit intr-un interviu recent care este noul obicei al micuțului Archie in varsta de doi ani. Mama sa se declara extrem de mandra și a folosit o exprimare "mareața" prin care descrie activitatea fiului sau.

- Cum a reacționat familia regala la nașterea fetiței Prințului Harry Printr-o declarație oficiala data ieri, Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca au devenit pentru a doua oara parinți. Fiica lor, Lilibet Diana, s-a nascut vineri la un spital din California. „Cu mare bucurie, Prințul Harry și…

- Meghan Markle și Prințul Harry au devenit parinți pentru a doua oara. Megan a nascut o fetița care a fost numita Lilibet Diana, conform anunțului oficial. Ducele și Ducesa de Sussex mai au un fiu, pe Archie Mountbatten-Windsor, care a implinit de curand 2 ani. “Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor…

- Bucurie mare pentru Prințul Harry și Meghan Markle! Ducesa de Sussex a devenit mama pentru a doua oara, aducand pe lume o fetița superba. Cei doi au ales deja numele pentru fiica lor. Iata ce legatura speciala are acesta cu Prințesa Diana și Regina Elisabeta a II-a!

- Meghan Markle și Prințul Harry vor deveni in curand parinți pentru a doua oara! Ducesa de Sussex se pregatește sa aduca pe lume in curand o fetița, astfel ca primul ei nascut, micuțul Archie, va avea in sfarșit un partener de joaca. Aceștia ar putea avea deja cateva nume pregatite, iar britanicii spera…