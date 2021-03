Stiri pe aceeasi tema

- Interviul Prințului Harry impreuna cu soția sa Meghan, acordat in emisiunea lui Oprah Winfrey, a atins audiențe record pentru televiziunea CBS. Aproximativ 17,1 milioane de americani au urmarit interviul de televiziune al lui Oprah Winfrey cu prințul Harry și soția sa Meghan. A fost cea mai mare audiența…

- Regina Elisabeta a II-a, in varsta de 94 de ani, „refuza sa semneze raspunsul Palatului Buckhingham la interviul Oprah” și cere mai mult timp, in ciuda discuțiilor de urgența desfașurate cu fiul sau, Prințul Charles, și cu Prințul William dupa ce Harry și Meghan au 'aruncat in aer familia', prin…

- Printul Harry si Meghan Markle i-au oferit un interviu lui Oprah, una dintre cele mai cunoscute moderatoare din SUA. Vezi și: Meghan Markle, dezvaluiri cu lacrimi in ochi: am vrut sa ma sinucid. Au fost ganduri reale și terifiante/ VIDEO In ultima saptamana s-au postat diferite clipuri…

- Interviul-eveniment realizat de Oprah Winfrey cu Ducii de Sussex a avut premiera in Statele Unite ale Americii duminica noapte. Meghan Markle și Prințul Harry au dezvaluit lucruri neștiute de publicul larg despre viața lor la Curte.

- Printul Harry si fosta actrita americana Meghan Markle s-au casatorit in secret cu trei zile inainte de grandioasa ceremonie oficiala urmarita de milioane de persoane din intreaga lume in 2018, a dezvaluit ea intr-un interviu difuzat duminica seara la CBS, scriu Reuters si AFP. "Cu trei…