Megan Fox a depus actele de divorț de actorul Brian Austin Green La finalul lunii mai, actorii Megan Fox (34 de ani) și Brian Austin Green (47 de ani) au confirmat ca s-au separat. In prezent, actrița formeaza un cuplu cu rapperul Machine Gun Kelly (30 de ani). Megan Fox a depus actele de divorț de actorul Brian Austin Green Megan a depus actele de divorț miercuri, 25 noiembrie, cu o zi inaintea Zilei Recunoștinței și dupa trei de la debutul noii sale relații pe covorul roșu al premiilor AMAs. Fosta pereche are impreuna trei fii, Noah Shannon (8 ani), Bodhi Ransom (6 ani) și Journey River (4 ani). Brian mai are un fiu, Kassius (18 ani), din fosta relație cu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ivana Trump, fosta sotie timp de 15 ani a lui Donald Trump, avertizeaza in revista People, ca locatarul Casei Albe nu stie sa piarda, nu este pregatit sa ”digere” plecarea sa din Biroul Oval si il critica din cauza inclinatiei sale de a merge pana la capat, scrie news.ro.”Donald a fost mereu…

- Jennifer Meyer, sotia actorului Tobey Maguire, starul din „Spider-Man”, a depus actele de divort dupa patru ani de cand cuplul s-a separat, informeaza People, potrivit news.ro.Meyer, in varsta de 43 de ani, si Maguire, in varsta de 45 de ani, au impreuna doi copii.Ei s-au despartit in urma…

- Declaratiile live ale lui Nicusor Dan -Am spus asta si vreau sa explic. A fost o campanie care, dincolo de temele de viata curenta, trafic, poluare, a fost despre valori. Am vrut sa arat o alta realitate pe care bucurestenii o vad in fiecare zi. -Lucrul cel mai important e cel in care…

- Laura Codruța Kovesi: „Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirea responsabilitatilor mele in interesul Uniunii Europene si sa nu caut si sau sa urmez instructiuni de la alta persoane sau entitate externa Parchetului European. Ma angajez mai departe sa ma supun datoriei de confidentialitate…

- Laura Codruta Kovesi a depus juramantul in calitate de sef al Parchetului European și devine primul conducator al instituției inființate de UE. In prezent, la Parchet se fac ultimele pregatiri pentru deschiderea activitații.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc sa-mi fac…