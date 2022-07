Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a lansat, miercuri, 6 iulie, un avertisment cu privire la sanctiunile luate impotriva tarii sale, ca urmare a declansarii invaziei din Ucraina.

