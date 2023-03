Medvedev: Dacă trebuie să ajungă la Kiev, atunci la Kiev! Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat vineri ca s-ar putea ca trupele ruse sa fie nevoite sa avanseze pana la Kiev sau Lvov daca va fi necesar, intr-un interviu acordat mai multor agentii de presa ruse, potrivit Reuters si EFE. „Nimic nu poate fi exclus. Daca trebuie sa ajunga la Kiev, atunci vor trebui sa mearga la Kiev, daca trebuie sa ajunga la Lvov atunci vor trebui sa mearga la Lvov, pentru a distruge aceasta infectie”, a declarat Medvedev, presedinte al Rusiei intre 2008 si 2012, citat de RIA Novosti. Evocand obiectivele campaniei militare ruse, Medvedev a afirmat ca Moscova are… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

