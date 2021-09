Meditaţie simplă Am revazut de curand statiunea Mamaia, ramasa in memoria mea afectiva cu imaginea ei de celebra atractie turistica internationala din anii saizeci ai secolului trecut. Ea a fost, se poate spune, efectul destalinizarii, a revenirii relative la normalitate, pentru scurt timp, a societatii romanesti. Starea ei actuala m-a facut curios. Se vad cu usurinta trei etape in parcursul ei istoric, semnificativ ilustrative pentru directia „aleasa" de Romania in domeniul cel mai elocvent al imaginii publice, arhitectura si, evident, urbanismul. In perioada interbelica, Mamaia era o locatie de vis. Pe lunga… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

