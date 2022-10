Medicul Florin Robe de la Polizu e acuzat că arunca bebelușii prematuri la gunoi Medicul ginecolog Florin Robe este acuzat de catre mai mulți parinți ca a aruncat la gunoi bebeluși vii nascuți prematur. S-a deschis o ancheta penala de tentativa de omor, iar ginecologul Florin Robe are de dat explicații in fața anchetatorilor. Marturiile parinților sunt șocante. „Am ajuns acolo (nr. maternitatea Polizu) si domnul doctor ne-a garantat ca va face tot posibilul ca copilul sa supravietuiasca. (…) A consultat-o pe sotie si a zis ca nu mai are lichid, ca a pierdut lichidul pe drum. Au internat-o pe sotie, era pe 22. Pe 24 s-a pornit hemoragia si domnul doctor a spus ca nu mai poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

