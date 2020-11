Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a lui Catalin Denciu este buna. Nelu Tataru spune ca medicul erou ar putea fi detubat saptamana viitoare. Catalin Denciu va fi vizitat de sotie, a afirmat Ministrul Sanatatii. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca s-a PRABUȘIT și producția este…

- Dupa ce medicul erou Catalin Denciu a ajuns in stare grava in Belgia, dupa incendiul devastator de la Piatra Neamț, acum soția acesuia ii interzice Ministrul Sanatații sa mai faca publica orice informație legata de starea lui de sanatate!

- Medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu, a ieșit marți negativ la testul de coronavirus efectuat in Belgia. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca medicul a avut un test pozitiv pentru COVID-19 facut la Spitalul de Urgența Floreasca. „Da, la Floreasca (a fost testat…

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca starea medicului Catalin Denciu, cel care a suferit arsuri in incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care a fost transferat in Belgia, este stabila.“A ajuns ieri in jurul orei 12,00. S-a efectuat si o procedura de dializa. S-au efectuat reechilibrarea,…

- Tragedia de seara trecuta din Piatra Neamț a indoliat familiile a 10 pacienți care au decedat in urma incediului de la secția ATI a Spitalului Județean. Printre persoanele care se afla in aceste momente in stare grava e și medicul de garda, Catalin Denciu, insa sursele Mediafax.ro spun ca doctorii belgieni…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, spitalizat din cauza unei infectii pulmonare provocate de COVID-19, a avut "un puternic raspuns imunitar" si starea sa de sanatate "pare sa se amelioreze", a anuntat luni medicul curant, relateaza AFP, infomreaza Agerpres."Starea clinica…

- Starea de sanatate a fostului premier italian Silvio Berlusconi, spitalizat joi seara din cauza unei infectii pulmonare provocate de coronavirus, este stabilita, ceea ce suscita "optimism prudent, dar rezonabil", potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii sambata de spitalul San Raffaele din…