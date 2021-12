Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla cu Liviu Varciu? Cunoscutul prezentator de televiziune a ajuns de urgența pe mana medicilor din cauza unei raceli urate. Ce au descoperit medicii dupa ce i-au facut investigațiile? Fanii artistului sunt surprinși. Noi detalii despre starea de sanatate a lui Liviu Varciu: ce arata analizele…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…

- Președintele ceh Milos Zeman a fost transferat joi din secția de terapie intensiva într-un salon normal dupa aproape trei saptamâni în care starea sa de sanatate a fost în condiție critica, anunța Reuters.Zeman, în vârsta de 77 de ani, a fost internat în…

- Numarul copiilor depistati pozitiv cu COVID-19 si care au nevoie de internare la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se mentine ridicat in ultima perioada. Ieri, in spital se aflau internati aproape 30 de copii, 23 dintre ei pe zona rosie si sase care au nevoie de tratament in ATI. „Pe perioada de…

- Starea copilului electrocutat dupa ce s-a urcat pe un vagon de tren si care a suferit arsuri pe 80- din suprafata corporala se mentine in continuare extrem de grava. Acesta se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi si a trecut prin mai multe interventii chirurgicale. Prima interventie…

- Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, a fost internat la un spital din California, la terapie intensiva. Medicii au subliniat faptul ca nu era necesara internarea la terapie intensiva, dar a fost realizata pentru siguranța și confidențialitatea fostului președinte. Dupa tratamentul…

- Republica Moldova instituie incepand de vineri starea de urgenta in sanatate publica la nivel national pentru o perioada de 50 de zile, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat joi ministrul sanatatii, Ala Nemerenco, relateaza presa de peste Prut. "Incepand cu 11 septembrie persoanele…