- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale din cadrul…

- La bord, pasagerul a spus ca a calatorit în China, însa acum trei luni. "Astazi (n.r sâmbata), 25 ianuarie, comandantul cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv -Bucuresti, a solicitat prezenta unei echipe medicale la aterizare, ca urmare a faptului ca un pasager prezenta unele simptome…

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu noul coronavirus din China a ajuns sambata la 1.400 la nivel mondial, 1.362 dintre acestea fiind depistate in China, informeaza CNN.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL Potrivit informațiilor disponibile…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…

- Un mare numar de festivitati prevazute pentru Anul Nou lunar urmau sa fie anulate sambata in China, unde autoritatile si-au dublat eforturile pentru a impiedica raspandirea unui nou coronavirus mortal, care a facut deja 41 de morti in aceasta tara, cu blocarea a peste 40 de milioane de persoane pentru…

- Orasul Beijing a anuntat joi anularea popularelor festivitati programate cu ocazia Anului Nou Chinezesc, din cauza epidemiei virale care a ucis deja 17 persoane in China, potrivit presei de stat chineze, citata de AFP si DPA. Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii…

- Astazi a fost constituit un grup de lucru la nivelul Ministerului Sanatații și a fost dispus un prim set de masuri ce vor fi puse in aplicare imediat. Veștile despre noul coronavirus aparut recent in China sunt din ce in ce mai ingrijoratoare, specialiștii confirmand ca aceste se transmite de la o…

- Un barbat de 30 de ani a fost spitalizat la Everett, in apropiere de Seattle, fiind diagnosticat cu noul coronavirus chinezesc, au anuntat marti Centrele de control si prevenitie a maladiilor (CDC), confirmand astfel primul caz inregistrat in SUA, ultima tara atinsa dupa China,