Medic, după apariția primelor cazuri de Omicron în România: Masca rămâne o măsură de siguranță Medicii spun ca apariția primelor cazuri confirmate de Omicron in Romania nu este surprinzatoare și nu trebuie sa ne panicheze, insa este nevoie de responsabilitate individuala, iar purtarea maștii de protecție se poate dovedi o buna masura de siguranța cel puțin pana cand vor fi disponibile mai multe date despre virulența acestei noi variante de coronavirus. „In acest moment, singura variabila care ingrijoreaza este rata crescuta de transmisibilitate, ceea ce ar putea sa duca la un numar foarte mare de cazuri intr-un interval foarte scurt de timp. Nu avem inca informații despre formele de boala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii spun ca apariția primelor cazuri confirmate de Omicron in Romania nu este surprinzatoare și nu trebuie sa ne panicheze, insa este nevoie de responsabilitate individuala, iar purtarea maștii de protecție se poate dovedi o buna masura de siguranța cel puțin pana cand vor fi disponibile mai multe…

- Medicii spun ca apariția primelor cazuri confirmate de Omicron in Romania nu este surprinzatoare și nu trebuie sa ne panicheze, insa este nevoie de responsabilitate individuala, iar purtarea maștii de protecție se poate dovedi o buna masura de siguranța cel puțin pana cand vor fi disponibile mai multe…

- Omicron, noua mutație „ingrijoratoare” a COVID, identificata in Africa de Sud in urma cu cateva zile și confirmata deja in 11 țari europene, adauga noi restricții celor deja instituite și crește nivelul de alerta in Europa cu mai puțin de o luna inaintea sarbatorilor de iarna, relateaza Euronews . In…

- Unii dintre cei mai buni specialisti din lume in lupta cu SARS-CoV-2, medicii israelieni care au reusit sa opreasca valul 4 in tara lor sunt de cateva zile la Bucuresti si lucreaza umar la umar cu salvatorii romani.

- Testarea gratuita a sanatații plamanilor asigurata de caravana de depistare activa a tuberculozei- Screening TB a debutat pe 12 iulie in județul Suceva in cel mai amplu proiect de acest fel din Romania, inițiat de Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din București. 2777 de persoane din Ostra,…

- Invitata vineri seara la TVR, la Tema zilei, Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din București, a explicat cum progreseaza boala COVID-19 fara ca pacienții infectați sa iși dea seama ca au ajuns la insuficiența respiratorie. La Inst.

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului “Marius Nasta” din Bucuresti, trage un semnal de alarma privind gravitatea valului 4 al pandemiei de coronavirus in Romania. “In acest moment avem mari probleme cu eliberarea paturilor de la ATI, cu gasirea locurilor pentru cei care vin in stare grava. Asta…

- Beatrice Mahler spune ca problemele cu care se confrunta Institutul „Marius Nasta” le-a semnalat de acum doua saptamani, in mandatul fostului ministru al Sanatații (Oana Mihaila - n.red.), dar i s-a raspuns abia acum, prin ministrul interimar Cseke Attila.„Pot fi gasite soluții daca se discuta coerent…