Stiri pe aceeasi tema

- Weekend cu podiumuri importante pentru timisorenii de la Sport Record Original, care au reprezentat Romania in partea a doua a saptamanii la Campionatul Mondial de Karate WUKF, la Cluj. Denis Iovescu (foto) va reveni acasa „incarcat” de medalii dupa ce a cucerit nu mai putin de trei medalii de argint,…

- In unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulata a cazurilor in ultimele 14 a depașit pragul de 6/1000 de locuitori, se dispun, incepand cu data de 25.09.2021, pe o perioada de 14 zile, mai multe masuri. Vizate de aceste masuri sunt comunele Catina, Geaca, Jichișu…

- Ne place sa defilam cu statul de membrii ai Uniunii Europene și NATO, erijandu-ne totodata in rolul de lider regional și punct de stabilitate. Insa, realitatea ne arata ca din multe perspective am... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Veste excelenta pentru secția de lupte a Clubului Sportiv Targoviște!Unul dintre cei mai promițatori luptari ai clubului nostru a fost selecționat in lotul de cadeți ce va reprezenta Romania la Campionatul Mondial de lupte pe plaja. Competiția va avea loc la Constanța, in perioada 23-26 septembrie 2021.Sportivul…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Norvegia si doua echipe asiatice, la Campionatul Mondial din 2021, care va fi gazduit de Spania, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara, la Castellon (Spania). Norvegia este campioana europeana en titre si medaliata…

- Premierul Florin Cițu a avut marți o videoconferința cu prefecții din județele grav afectate de inundațiile din ultimele zile. „Vreau sa ma sigur ca știm exact de ce avem nevoie in plan local, ca nimeni sa nu sufere in perioada urmatoare. Am mai auzit cand mai discutam despre inundații ca totul este…

- Jucatoarea echipei nationale de volei feminin, Alexia Carutasu, a declarat, marti, ca prima reprezentativa are sanse mari sa treaca de faza grupelor la Campionatul European gazduit de Romania impreuna cu Bulgaria, Serbia si Croatia. "Chiar ma bucur ca avem ocazia sa organizam campionatul…

- Au fost depistați 10 barbați cu vârste cuprinse între 26 și 38 de ani, din India, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale în domeniul construcțiilor, la o societate comerciala de pe raza județului Cluj. „În…