Meciurile de azi, sâmbătă, 10 decembrie, de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar Tabloul semifinalelor Campionatului Mondial de fotbal din Qatar va fi cunoscut dupa meciurile de sambata, 10 decembrie. Anglia si Franta se vor intalni, azi, in cea mai asteptata partida din sferturile de finala ale turneului final. Tot astazi, joaca si revelatia Maroc, impotriva Portugaliei. Vezi orele la care se vor disputa ultimele partide din sferturi! Meciuri zilei de 10 decembrie ora 17.00: Maroc – Portugalia (Al Thumama Stadium); ora 21.00: Anglia – Franta (Al Bayt Stadium). Echipele invingatoare se vor intalni, la 14 decembrie, de la ora 21.00, in semifinale. Rezultate inregistrate in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

