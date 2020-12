Meciuri tari pentru SCMU Craiova în acest weekend Echipa masculina de volei SCMU Craiova va avea parte de doua meciuri dificile in acest weekend. Trupa lui Danuț Pascu se va deplasa la Dej, pentru duelurile cu Dinamo și echipa din localitate, Unirea. Primul joc, cel cu formația bucureșteana, se va disputa sambata, de la ora 14.00 și va fi transmis pe TVR 3. Partida cu Unirea Dej este programata duminica, de la ora 18.00. Voleibaliștii Craiovei au parte de un start de sezon excelent. Patru victorii și un eșec cu 3-2 au inregistrat in primele cinci runde ale noului campionat din Divizia A1. Pe rand, Brașov (3-0), SCM Zalau (3-0), Universitatea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

