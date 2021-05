Stiri pe aceeasi tema

- Sute de fani ai echipei Manchester United au patruns pe teren cu cateva ore inainte de meciul din Premier League cu FC Liverpool, duminica, si au cerut plecarea proprietarilor americani, familia Glazer.

- Sute de fani ai echipei Manchester United au patruns pe teren cu cateva ore inainte de meciul din Premier League cu FC Liverpool, duminica, si au cerut plecarea proprietarilor americani, familia Glazer. La arena Old Trafford, suporterii au ajuns si la vestiare. Un protest a avut loc…

- Tottenham - Manchester United se joaca azi, de la 18:30, intr-una dintre cele mai interesante dueluri din cadrul etapei a 31-a din Premier League. Mourinho e obligat sa-și invinga fosta echipa daca vrea s-o țina pe Spurs in lupta pentru Liga Campionilor. Tottenham a picat pe poziția a 7-a in Premier…

- Manchester City a mai facut un pas catre titlul din Premier League , dupa ce a invins sambata in deplasare pe Leicester City cu scorul de 2-0 (0-0), intr-un meci din cadrul etapei 30. Golurile „cetațenilor“ au fost marcate de Benjamin Mendy (’58) si Gabriel Jesus (’74). Premier League, etapa 30 Sambata,…

- RB Leipzig și Liverpool se infrunta azi, de la ora 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 2 și Digi Sport 2. Este prima confruntare oficiala dintre Leipzig și Liverpool. Liverpool sta rau in…

- Liverpool și Manchester City se intalnesc in derby-ul etapei 23 din Premier League. Meciul va incepe la ora 18:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. ...

- Manchester United a remizat acasa cu Everton, scor 3-3, sambata, in etapa a 23-a din Premier League, si a ratat astfel sansa de a o egala la puncte pe rivala locala Manchester City, aflata pe prima pozitie a clasamentului. Everton a egalat in minutul 90+5, prin Dominic Calvert-Lewin.…