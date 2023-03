Echipa CFR Cluj a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Rapid Bucuresti, in ultimul meci al primei etape din play-off, relateaza News.ro.

Echipa campioana a deschis repede scorul in Gruia, chiar in minutul 4, dupa ce Horatiu Moldovan l-a faultat in careu pe Janga, arbitrul a dictat penalti, iar Janga a transformat. Egalarea a venit dupa numai sapte minute, cand Kait a inscris dupa o centrare a lui Onea.

