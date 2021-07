Polițiștii de la Transporturi au decis joi seara reținerea pentru 24 ce ore a mecanicului de locomotiva care, baut fiind, a adormit in timp ce conducea trenul și a intrat in coliziune cu un alt tren staționar. 18 vagoane au deraiat, in total, iar circulația feroviara s-a transformat intr-un haos pe ruta București Constanța. In […] The post Mecanicul care a provocat accidentul de la Fetești pentru ca era baut și a adormit a fost REȚINUT appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .