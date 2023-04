Stiri pe aceeasi tema

- Grupul financiar Sillicon Valley Bank a dat faliment, iar anunțul a zguduit bursele americane și europene. Este cea mai mare banca in colaps de la criza din 2008. Miliarde de dolari care aparțin companiilor și investitorilor au ramas blocate.

Statele Unite incearca sa contracareze activitațile transnaționale ilegale ale grupului Wagner, informeaza Rador.

- Washingtonul incearca sa demonizeze Moscova și sa alimenteze criza din Ucraina cu acuzații de crime rusești impotriva umanitații, a declarat duminica ambasadorul Rusiei in Statele Unite, transmite Reuters.

- "Ceea ce am vazut in Statele Unite face parte dintr-un tipar in care China și, de asemenea, Rusia iși intensifica activitațile de supraveghere a aliaților NATO", a declarat Stoltenberg, informeaza Reuters, citat de Rador. Declarațiile vin dupa ce avioanele de lupta militare americane au doborat duminica…

Statele Unite vor anunța "in curand" un nou ajutor de securitate pentru Ucraina, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Olivia Dalton, anunța CNN, potrivit Rador.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca Rusia trebuie sa mențina rezerve stabile de alimente, daca este necesar chiar prin diminuarea unor exporturi, fara insa a specifica, noteaza REUTERS, potrivit Rador.

Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev avertizeaza ca Rusia incearca sa foloseasca jurnalisti ucraineni pentru a desfasura noi operațiuni speciale informațional-psihologice (IPSO), noteaza Rador.

- Presedintele Joe Biden i-a spus, vineri, premierului nipon Fumio Kishida ca Statele Unite sunt angajate "total, in profunzime, complet" pentru apararea Japoniei si a salutat sporirea securitatii din partea acestei tari, afirmand ca cele doua natiuni nu au fost niciodata mai apropiate, transmite Rador.…