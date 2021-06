Stiri pe aceeasi tema

- Directorul penitenciarului nr. 15 din Cricova, repus recent in funcție, a fost plasat din nou in arest la domiciliu.La inceputul lunii mai curent, Viorel Perciun, care a stat in arest preventiv la domiciliu timp de 30 de zile, a fost liberat provizoriu sub control judiciar.

- Andrei Dragila, directorul SC ”Horticola” SA Timișoara, provoaca un mic cutremur pe scena politica locala. Perceput ca un profesionist, Dragila pare sa fie o mostra perfecta a modului in care factorul politic se amesteca... The post Sprijin neașteptat pentru directorul de la ”Horticultura” Timișoara:…

- Incepand din anul 2006, sub conducerea lui Ion Coriolan Garboni, Filarmonica „Banatul” din Timișoara a devenit una din cele mai dinamice instituții de cultura din Romania, cu spectacole... The post O evaluare care suna fals! Directorul Filarmonicii „Banatul”, mazilit politic? appeared first on Renasterea…

- Consilierul local Simion Moșiu considera ca evaluarea activitații lui Ioan Garboni, managerul Filarmonicii „Banatul”, cu o nota puțin sub cea necesara ramanerii in funcție, este nedreapta. Șeful instituției a fost susținut de-a lungul timpului de administrația liberala, iar Moșiu indica faptul ca, dintre…

- O comisie alcatuita din Kovacs Emoke, manager la filarmonica de stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, Ioan-Dragoș Dimitriu, manager la filarmonica Brașov și Razvan Stana, consilier local și președinte al comisiei pentru cultura, știința, invațamant, sanatate, protecție sociala, turism, ecologie, sport…

- Mini-vacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale vor fi dominate de vreme schimbatoare și ploi. ANM anunța ca, in aceste zile, valorile termice se se incadreaza in perioada in care ne aflam. The post De Paști vine vara in Timișoara și in tot Banatul! appeared first on Renasterea banateana .

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referitor la directorul DRDP Craiova care este acuzat de inselaciune prin folosirea unor diplome falsificate, ca Bogdan Bratu a fost pus in functie in perioada guvernarii PSD, iar dupa demitere a obtinut repunerea in functie printr-o decizie a instantei.

