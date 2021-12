Pilotul Max Verstappen (Red Bull), in varsta de 24 de ani, a cucerit primul sau titlu de campion mondial la Formula 1. Olandezul l-a invins pe rivalul sau Lewis Hamilton (Mercedes) in ultimul tur al ultimului Grand Prix al sezonului, duminica la Abu Dhabi, informeaza AFP, citata de Agerpres. Verstappen aterminat cursa pe circuitul din Yas Marina, de 306,183 km, cu timpul de 1h 30 min. 17 sec. 345/1000 (medie orara: 203,468 km). Acesta a fost urmat la 2 sec. 256/1000 de Lewis Hamilton, in timp ce spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari) a completat podiumul, la 5 sec. 173/1000. Inaintea ultimei etape,…