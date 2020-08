Mauritius - Cel puţin 40 de delfini morţi în apropierea zonei afectate de scurgerea de petrol Cel putin 40 de delfini au murit in mod misterios intr-o zona din Mauritius afectata de o scurgere de petrol de pe o nava japoneza, au declarat vineri reprezentanti ai autoritatilor si martori, printre decese numarandu-se si cele ale unui pui si a mamei sale, relateaza Reuters.



Activistii de mediu au solicitat o investigatie a circumstantelor mortii delfinilor pentru a se afla daca decesele au survenit in urma scurgerilor de petrol de pe nava japoneza, scufundata luni dupa ce a esuat pe un recif, in luna iulie.



Numarul exemplarelor moarte ar putea creste. Pescarul Yasfeen… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

