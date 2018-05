Polonia sustine aderarea Romaniei la zona Schengen, a declarat, vineri, la Varsovia, premierul Republicii Polone, Mateusz Morawiecki, dupa intalnirea cu prim ministrul Viorica Dancila. "Este un moment de cotitura. Am cazut de acord asupra unor pozitii si teme comune. Subliniez ca colaborarea romano-polona se desfasoara in conditii extrem de pozitive de multi ani. Am recurs astazi la amintiri din perioada istorica. Colaborarea din domeniul economic, cultural si militar s-a desfasurat foarte bine si in perioada interbelica. (...) Avem foarte multe elemente comune si astazi dupa multi ani", a declarat…