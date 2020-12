Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii declara in octombrie 2019 ca Romania are 280 de paturi pentru arsi Constanta nu figureaza pe nicio lista. Situatia arata la fel si in 2020 Din pacate, a fost nevoie de o noua tragedie pentru a ne intreba daca orasul sau judetul in care locuim dispune de toate dotarile necesare in…

- Un barbat de 26 de ani, eliberat recent din inchisoare, a fost declarat disparut, iar rudele au anunțat Poliția. Dupa ce a fost pus in libertate, el nu a ajuns acasa, iar polițiștii il cauta și solicita ajutorul populației, anunța Mediafax.Potrivit polițiștilor, dispariția a fost anunțata…

- Un alt județ din Romania a luat hotararea ca purtarea maștii sa devina obligatorie in jurul unitaților de invațamant. Aceeași regula este impusa, incepand de luni, și in județul Galați. „Incepand cu data de 6 octombrie 2020, se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție pe o raza de 100…

- Pana astazi, 5 octombrie, in județul Mureș au fost confirmate 2.041 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 33 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe localitați a cazurilor…

- Orasul Tasnad este „campion” pe judet, in ceea ce privește prezenta la vot pana la acaesta ora (18.20), in judetul Satu Mare. Vezi ordinea oraselor din judet, in funcție de prezenta la urne: Tasnad: 46,85% Livada: 40,17% Satu mare: 30,49% Ardud: 30,24% Negresti-Oas: 29,9% Carei: 28,63%.

- Ministerul Sanatatii a publicat, luni, indicenta cumulata a imbolnavirilor in ultimele 14 zile, majoritatea localitatilor fiind in scenariul verde, care implica prezenta fizica a elevilor la cursuri. In functie de aceasta evaluate unitatile scolare si Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta vor…

- Pana astazi, 4 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 92.595 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.626 depacienți au fost declarați vindecați și 11.868 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.