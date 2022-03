Stiri pe aceeasi tema

- Un obuz a lovit maternitatea Adonis din Buzova, pe autostrada Jitomir, langa Kiev. De cateva zile se desfașoara lupte acerbe in aceasta zona, deoarece inamicul incearca sa incercuiasca capitala dinspre vest și sud-vest, scrie publicația Ukrainska Pravda . „Toata lumea intreaba ce s-a intamplat. Va mulțumim…

- Un obuz rusesc a lovit in aceasta dimineata cladirea unei maternitati din satul Buzova, situat in zona Autostrazii Jitomir, in apropierea capitalei Kiev. Potrivit autoritatilor, oamenii au fost evacuati la timp. Cladirea este grav avariata, insa nu s-a prabusit. (Rador/ FOTO UNIAN)

- „Toti civilii din oras pot parasi capitala ucraineana liber, pe drumul Kiev-Vasilkiv", la sud-vest de capitala, a declarat la televiziune purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, care a revendicat si "suprematia aeriana" in toata Ucraina, in a cincea zi de la declansarea invaziei…

- A cincea zi a invaziei, Rusia a reluat, in aceasta dimineața, bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. O racheta a distrus un bloc de locuințe dintr-o localitate aflata in apropierea capaitalei Ucrainei. In aceasta dimineata urmeaza sa aiba loc negocieri intere delegatii…

- Intr-o convorbire telefonica, Zelenski și Lukașenko au convenit ca delegația ucraineana sa se intalneasca cu rușii fara condiții, preliminare la granița ucraineano-belorusa, in zona raului Pripijat.Liderul bielorus și-a asumat responsabilitatea pentru faptul ca la momentul plecarii, negocierilor și…

- Razboiul din Ucraina face victime inca din primele lor zile de viata. Imagini dramatice cu copii nascuti prematur adapostiti de bombe in subteran fac inconjurul lumii. Bebelusii nascuti la spitalul din Dnipro au fost salvati din calea atacurilor Rusiei de personalul medical, care ii ingrijeste pe micutii…

- Daniel Sauca Dupa pandemie, scumpiri, haos politic exact asta ne lipsea: razboiul de langa noi. Din pacate, revin asupra subiectului abordat miercuri: invazia ruseasca din Ucraina. Sunt convins, de altel, ca e subiectul zilei peste tot in lume. Dincolo de posibile explicații (cați nu au spus, de pilda,…

- Capitala Ucrainei, Kiev, este bombardata de avioane militare ale Rusiei. Este prima zi de razboi in Ucraina. Atacul Rusiei a inceput in noaptea de miercuri spre joi. Orașul Kiev este lovit de rachete lansate de avioane de lupta ale Rusiei. In orașul Kiev se aud explozii și sirenele alarmelor antiaeriene.…