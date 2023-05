Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, anunța ca lucrarile de modernizare a strazilor din Cartierul Primaverii avanseaza de la o zi la alta. Astazi echipele de la Viarom au finalizat așternerea stratului de uzura pe tronsonul cuprins de la intersecția strazii Octavian Goga cu strada Ion Luca Caragiale…

- Lucrarile de modernizare de la nivelul Stației de Tratare și Pompare Palas din municipiul Constanța au inceput miercuri dimineața, atat specialiștii constructorului cat și cei ai RAJA S.A. lucreaza pentru respectarea graficului de execuție in toate cele 8 puncte de lucru deschise. Reprezentanții RAJA…

- Lucrarile de modernizare avanseaza pe drumul județean DJ 108R, care face legatura intre localitațile Beltiug-Dobra-Hurezu-Bogdand-Hodod, pana la limita cu județul Salaj. Este unul dintre cele mai importante tronsoane rutiere aflate in modernizare, iar vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare,…

- Conducerea Primariei Cugir verifica constant modul in care se executa lucrarile de modernizare a infrastructurii stradale. Zilele acestea, Primarul Adrian Teban, impreuna cu Administratorul Public, Marius Jibotean s-au deplasat in teren, pe strazile cu lucrari in derulare din Cindeni, pentru a vedea…

- Anul trecut in luna aprilie administrația locala turdeana informa despre faptul ca strada Luptatorilor a fost modernizata. „Strada Luptatorilor din Turda a devenit, de azi, o strada moderna, transformata complet, dupa ce lucratorii de la Domeniul Public Turda SA au turnat stratul de uzura pe carosabil.”…

- Astazi, autoritațile locale au anunțat ca s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de modernizare a strazilor Caramidariei, Viitorului și Cimitir din Tg. Ocna. Acestea fac parte dintr-un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din zona și sunt finanțate in proporție de 90% de Consiliul Județean…

- REȘIȚA – Procesul de modernizare prin care trece Școala Gimnaziala „Marius Șandru” din Reșița se apropie cu pași repezi de finalizare. Scriem asta deoarece, in prezent, oamenii primariei desfașoara lucrari de amenajare a curții instituției de invațamant! Noi i-am surprins pregatind terenul pentru plantarea…

- Din 2021, Primaria Piatra Neamț a demarat proiecte de reabilitare și modernizare pentru mai multe unitați de invațamant din Piatra-Neamț. Este vorba despre creșe, gradinițe, școli gimnaziale și colegii, la care nu s-au mai facut modernizari importante de cand au fost construite. Daca vorbim despre…