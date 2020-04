Măsuri urgente luate de DSP Brașov la Spitalul Județean, după moartea primului brașovean infectat cu coronavirus! Avand in vedere decesul, in data de 8.04.2020, al unui pacient in varsta de 81 ani confirmat pozitiv COVID 19, internat la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, in Secția ATI, Direcția de Sanatate Publica a Județului Brașov desfașoara ancheta epidemiologica in acest caz. Au fost dispuse urmatoarele masuri: • Inchiderea completa a secțiilor Chirurgie II și Chirurgie III și efectuarea dezinfecției terminale;• Testarea pacienților și a intregului personal;• Izolarea personalului celor doua secții la domiciliu timp de 14 zile;• Redistribuirea pacienților, in funcție de patologie și rezultatul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

