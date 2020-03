Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Iași ia in calcul sa adopte masuri drastice pentru a evita raspandirea Coronavirusului printre cetațenii localitații. Printre acestea: suspendarea totala a transportului public, scoaterea bancilor de pe domeniul public și inchiderea parcurilor. In Iași deja s-au limitat condițiile pentru transportul…

Președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, solicita administrației locale și Comitetului pentru Situații de Urgența local, sa aplice de urgența masura de interzicere a accesului in...

- Autoritațile locale aplica masuri drastice impotriva raspandirii coronavirusului. Terenurile de joaca pentru copii au fost izolate cu banda, astfel incat ieșirile in curți sau parcuri sa fie evitate.

- Bulgaria a consemnat miercuri si primul deces.Starea de urgenta prevede interzicerea calatoriilor spre si dinspre tarile cu niveluri mari de raspandire a coronavirusului si inchiderea scolilor si universitatilor si permite politiei sa intervina atunci cand izolarea impusa persoanelor infectate nu este…

- Izolarea este cel mai bun tratament impotriva coronavirusului care a ucis aproape cinci mii de pamanteni. Scolile au fost inchise tocmai pentru a evita contaminarea, asa ca nu iti expune copilul pericolului, anunța MEDIAFAX.Parinții sunt sfatuiți sa iși țina copiii acasa, sa nu-l duca la locul…

- Peste 1,2 milioane de romani sunt captivi in Italia, aflata in carantina totala din cauza coronavirusului care a ucis deja in aceasta țara peste 600 de oameni. Oamenii spun ca orașele sunt pustii, iar atmosfera este tensionata.Nimeni nu mai are voie sa intre sau sa iasa din Italia. Locurile…

- Aeroportul Internațional Timișoara anunța ca a luat o serie de masuri de prevenție cu scopul de a ține sub control noul tip de coronavirus. De asemenea, reprezentanții instituției informeaza ca vin in sprijinul pasagerilor care sosesc din zonele afectate din Italia, in primul rand cele cu transfer prin…

- Parcurile de distracție Disneyland și DisneySea din Tokyo vor fi inchise timp de aproximativ doua saptamani, din cauza temerii produse de raspandirea coronavirusului."Tokyo Disneyland și Tokyo DisneySea au decis sa se inchida incepand de sambata, 29 februarie, pana duminica, 15 martie" a fost mesajul…