Măsuri de siguranță fără plasă de siguranță Autor: Adrian SEVERIN Motto: Caveant consules ne quid detrimenti reipublicae capiat! (Consulii sa vegheze ca republicii sa nu i se aduca vreun prejudiciu! ) Instituția starii de urgența este cunoscuta și folosita de multa vreme și in multe locuri, ea fiind necesara in anumite imprejurari. Nu instituirii starii de urgența trebuie sa i ne opunem, daca anumite masuri sunt necesare in condițiile pandemiei, ci relei sau insuficientei ei definiri concrete, constand in indicarea drepturilor fundamentale care sunt restricționate și a limitelor acestei restricționari. Or, din acest punct de vedere,…

