Americanii vaccinați impotriva Covid-19 nu mai trebuie sa poarte maști in aer liber, cu excepția cazului in care se afla in mulțime, au declarat oficialii din domeniul sanatații, marcand inca un pas catre o revenire treptata la normalitate in aceasta țara. Masura a fost anunțata in timp ce președintele Romaniei vorbea despre vaccinare, maști și […] The post Masura spectaculoasa anunțata de SUA. Partenerul strategic il lasa pe Iohannins gura-masca! first appeared on Ziarul National .