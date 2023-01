Massif ”fura startul” marilor festivaluri care vor avea loc in Romania anul acesta, inainte de Saga ori Neversea. Intre 3-5 martie a.c, un val de artiști de top vor urca pe scenele din Poiana Brașov, eveniment de anvergura ce redefinește divertismentul de la munte. Cu 4 milioane de euro bagați in eveniment, Poiana Brașov vrea sa devina cea mai cautata destinație montana a tinerilor din Europa. Și pentru participanți cheltuiala va fi cu siguranța mai mare decat oriunde in Europa, avand in vedere ca Poiana Brașov a devenit nucleul turistic al oamenilor cu buget mare, majoritatea hotelurilor fiind…