Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mass-media independente ungare au dat publicitatii miercuri o scrisoare deschisa adresata guvernului condus de premierul Viktor Orban in care cer sa se puna capat restrictiilor asupra relatarilor despre sistemul de sanatate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Premierul italian Mario Draghi l-a destituit luni pe Domenico Arcuri, insarcinat cu lupta impotriva covid-19 inItalia, si l-a inlocuit cu un general din cadrul armatei, Francesco Paolo Figliuolo, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Generalul Francesco Paolo Figliuolo este un specialist in…

- Ungaria ar putea lua in considerare inasprirea unora dintre restrictiile impotriva pandemiei de coronavirus in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, potrivit Reuters.…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina…

- Premierul australian Scott Morrison a declarat joi ca lansarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 ar urma sa inceapa la „jumatatea pana la sfarsitul lunii februarie” pentru persoanele din grupurile prioritare, relateaza dpa. Scott Morrison a afirmat ca data lansarii campaniei este conditionata…

- Un numar de peste 800.000 de oameni au fost vaccinati pana acum in Rusia impotriva coronavirusului si au fost expediate in teritoriu mai mult de 1,5 milioane de doze de vaccin rusesc Sputnik V, a anuntat ministrul Sanatatii, Mihail Murasko, care a adaugat ca de la 1 ianuarie, cei care se imunizeaza…

- Ungaria va cumpara vaccinuri anti-COVID-19 fie prin intermediul mecanismului Uniunii Europene, fie direct din China, intrucat Rusia nu detine suficiente capacitati de productie a vaccinului, a declarat joi seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters.