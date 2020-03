Mașini ridicate la Timișoara și peste 400 de amenzi pentru parcare neregulamentară, în doar trei zile Zilnic, la Timișoara, sute de șoferi parcheaza sau staționeaza neregulamentar autoturismele. Asta deși amenzile pe care le risca sunt pe masura, iar cele mai multe sancțiuni vin la pachet și cu puncte de penalizare. Mai mult, unele mașini care blocheaza intrarile in curți sau garaje sunt ridicate La Timișoara, in doar trei zile, au fost […] Articolul Mașini ridicate la Timișoara și peste 400 de amenzi pentru parcare neregulamentara, in doar trei zile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au continuat in ultima perioada acțiunile de identificare și de luare a masurilor legale referitoare la autovehiculele abandonate pe domeniul public. De la inceputul acestui an au fost inregistrate un numar de 149 de sesizari, atat de la cetațeni dar și situații constatate din oficiu…

- Forțeaza intrarea in intersecții pe culoarea galbena a semaforului sau gonesc de-a dreptul pe roșu. Șoferii inconștienți se expun astfel accidentelor și risca și viața altora. La Timișoara, in medie, 1700 de șoferi trec zilnic pe culoarea roșie a semaforului.

- In doar 15 zile, polițiștii locali din Timișoara au acordat peste 130 de amenzi și au ridicat 28 de mașini care blocau mijloacele de transport. Astfel de incalcari ale legislației in trafic au loc in mai toate zonele orașului. Pentru a evita ambuteiajele și a facilita un trafic cat mai fluent, polițiștii…

- In minivacanta de Anul Nou, peste 150 de politisti din judetul Alba au actionat, zilnic. Aceștia au constatat 51 de infracțiuni și 176 de abateri de natura contravenționala și au reținut 15 permise de conducere. In perioada 31 decembrie 2019 – 3 ianuarie 2020, polițiștii au utilizat, in medie, 80…

- In perioada 18 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020 va vom prezenta toti cei 10 laureati ai Galei „Top 10 Suceveni", editia a VIII-a, care s-a desfasurat in data de 13 decembrie 2019. Zilnic va fi publicat cate un reportaj, care va va face cunostinta cu cate unul dintre laureati, ...

- Politistii suceveni au actionat zilnic, in perioada 1-10 decembrie, pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, dar si pentru a asigura o interventie prompta la orice eveniment.Politistii au actionat zilnic pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ...

- Un barbat in varsta de 43 ani a provocat un scandal in parcul auto unde ii fusese dusa masina ridicata pentru o parcare neregulamentara in municipiul Constanta, el incercand sa forteze iesirea. Acolo au ajuns agenti ai unei firme de paza, politisti locali, politisti de la Sectia 5 si de la Serviciul…